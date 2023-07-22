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Общество

Окончательное решение о призыве с 18 лет еще не принято

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В Совете Федерации выразили удивление по поводу решения депутатов Государственной думы РФ не поднимать нижний предел призывного возраста.

Напомним, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ко второму чтению подготовлена и поддержана поправка, которая устанавливает возраст срочной службы с 18 до 30 лет.

При этом в первоначальной версии документа говорилось, что после вступления поправок в силу 18-летние, «изъявившие желание пройти военную службу по призыву ранее дня наступления возраста», смогут это сделать по желанию, а призывать в армию будут в возрасте с 21 года до 30 лет.

«Поправка о сохранении нижней границы призывного возраста на уровне 18 лет при одновременном повышении верхней границы до 30 лет в Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности не поступала и членами комитета не обсуждалась», - написал в своем телеграм-канале председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Сенатор выразил мнение, что в законе должно быть закреплено то, о чем говорил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии и что поддержал президент России Владимир Путин: нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, верхняя - 30 лет. При этом нужно предусмотреть право поступать на военную службу с 18 лет по собственному желанию - по письменному обращению самого гражданина в военкомат, но только в том случае, если призывная комиссия сочтет его пригодным к службе.

«А вообще призывной возраст необходимо увеличить до 21 года и продлить до 30 лет. Если же не трогать нижнюю границу, то целесообразно оставить прежней и верхнюю, чтобы не нарушать пропорции, искусственно не пролонгировать призывной возраст. Это логично и справедливо», - считает Бондарев.

Сенатор отметил, что в Совете Федерации готовы рассмотреть законопроект об изменении призывного возрасту уже 28 июля, «но с поправкой об увеличении призывного возраста до 21 года».

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