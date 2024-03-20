Рядом с Пензенской областью сбили беспилотники

20.03.2024 | 09:38

Рано утром в среду, 20 марта, над соседним с Пензенской областью регионом сбили несколько беспилотников. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

«Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно», - написал он в 5:22.

По предварительным данным, при падении обломков никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Это не первый раз, когда соседние с Пензенской областью регионы пытаются атаковать дронами. Так, в октябре 2023 года сообщалось об обнаруженных обломках беспилотника в Балаковском районе Саратовской области. Неопознанные летательные объекты над ней сбивали в декабре 2022 года, а в январе 2024-го над территорией Энгельсского района - беспилотник самолетного типа.

В ноябре 2023-го дежурными средствами ПВО был уничтожен беспилотник над территорией Тамбовской области.