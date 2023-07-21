Звание ветерана труда получит еще одна категория пензенцев

21.07.2023 | 10:38

Список наград, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда Пензенской области» пополнился еще одним пунктом.

Соответствующее решение приняли депутаты регионального парламента в пятницу, 21 июля.

Теперь в перечень внесено звание «Заслуженный работник дорожного хозяйства Пензенской области». Его носители смогут претендовать на региональное ветеранское звание.

Почетное звание «Ветеран труда Пензенской области» присваивается гражданам РФ, имеющим на день обращения стаж работы не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, из которого стаж работы на территории Пензенской области составляет не менее 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин.

В феврале региональный парламент принял решение о том, что медаль «За заслуги в воспитании детей» станет основанием для получения звания «Ветеран труда Пензенской области».