В Пензенской области 9 учителей получат по 200 000 рублей

В Пензенской области 9 учителей удостоились премии за достижения в педагогической деятельности.
Конкурс стартовал 24 апреля, в нем участвовали 15 преподавателей из разных муниципальных образований региона.
Критерии были следующими:
- наличие у учителя собственной методической разработки;
- высокие (с позитивной динамикой за последние 3 года) результаты учебных достижений подопечных;
- высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по предмету;
- создание условий для адресной работы с различными категориями учеников (одаренными детьми, детьми из социально неблагополучных семей, детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации, детьми из семей мигрантов, сиротами, инвалидами, детьми с девиантным (общественно опасным) поведением);
- эффективное использование различных образовательных технологий, в том числе дистанционных;
- непрерывность профессионального развития.
Победителями признали девятерых. Это:
- Елена Геннадьевна Гусева, учитель начальных классов гимназии № 1 им. В. Г. Белинского г. Пензы;
- Галия Рамисовна Гафарова, учитель иностранных языков СОШ № 28 г. Пензы;
- Гюзель Фяттяховна Ягудина, учитель русского языка и литературы школы с. Верхняя Елюзань;
- Елена Сергеевна Натолина, учитель математики СОШ № 1 р. п. Лунино имени Н. С. Артамонова;
- Тамара Александровна Петряева, учитель физики СОШ № 9 им. Кирилла и Мефодия г. Каменки;
- Илья Валерьевич Мурылев, учитель истории СОШ № 221 г. Заречного;
- Нурия Равилевна Салдаева, учитель родного (татарского) языка и литературы СОШ № 2 с. Средняя Елюзань;
- Светлана Владимировна Горячева, учитель русского языка и литературы филиала многопрофильного лицея с. Малая Сердоба в с. Ключи;
- Юлия Юрьевна Кондратьева, учитель истории лицея № 21 г. Кузнецка.
Все они получат по 200 000 рублей, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.