В Пензенской области 9 учителей получат по 200 000 рублей

28.06.2024 | 15:46

В Пензенской области 9 учителей удостоились премии за достижения в педагогической деятельности.

Конкурс стартовал 24 апреля, в нем участвовали 15 преподавателей из разных муниципальных образований региона.

Критерии были следующими:

- наличие у учителя собственной методической разработки;

- высокие (с позитивной динамикой за последние 3 года) результаты учебных достижений подопечных;

- высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по предмету;

- создание условий для адресной работы с различными категориями учеников (одаренными детьми, детьми из социально неблагополучных семей, детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации, детьми из семей мигрантов, сиротами, инвалидами, детьми с девиантным (общественно опасным) поведением);

- эффективное использование различных образовательных технологий, в том числе дистанционных;

- непрерывность профессионального развития.

Победителями признали девятерых. Это:

- Елена Геннадьевна Гусева, учитель начальных классов гимназии № 1 им. В. Г. Белинского г. Пензы;

- Галия Рамисовна Гафарова, учитель иностранных языков СОШ № 28 г. Пензы;

- Гюзель Фяттяховна Ягудина, учитель русского языка и литературы школы с. Верхняя Елюзань;

- Елена Сергеевна Натолина, учитель математики СОШ № 1 р. п. Лунино имени Н. С. Артамонова;

- Тамара Александровна Петряева, учитель физики СОШ № 9 им. Кирилла и Мефодия г. Каменки;

- Илья Валерьевич Мурылев, учитель истории СОШ № 221 г. Заречного;

- Нурия Равилевна Салдаева, учитель родного (татарского) языка и литературы СОШ № 2 с. Средняя Елюзань;

- Светлана Владимировна Горячева, учитель русского языка и литературы филиала многопрофильного лицея с. Малая Сердоба в с. Ключи;

- Юлия Юрьевна Кондратьева, учитель истории лицея № 21 г. Кузнецка.

Все они получат по 200 000 рублей, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.