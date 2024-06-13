Предприятия «Термодома» занесены в Галерею почета Пензенской области

13.06.2024 | 15:04

В День России в Пензе открылась новая Галерея почета и славы области. В нее внесены сразу 2 производственных предприятия, входящих в состав холдинга «Термодом».

Одно из них - ООО «Термоколор». Свидетельство о занесении на Доску почета губернатор Олег Мельниченко вручил генеральному директору предприятия Ренату Ибрагимову.

Такое же свидетельство передано Максиму Лагуткину, руководителю ООО «ПКФ «Энергетик-2001», за заслуги в формировании и реализации социальной и экономической политики Пензенской области по итогам 2023 года.

«В новую галерею внесены 20 трудовых коллективов, показывающих высокие результаты работы. Также персонально отмечены 2 десятка специалистов разных профессий: врачи и строители, лесничий, железнодорожник. Всех их объединяет одно - готовность служить своей стране, родному региону, выбранному делу. Это настоящие герои нашего времени», - отметил Олег Мельниченко.

ООО «Термоколор» стало победителем конкурса «Лучшее промышленное предприятие Пензенской области», опередив в номинации «Промышленность строительных материалов» другого представителя холдинга «Термодом» - ООО «Зареченский завод железобетонных изделий». Мастер отдела технического контроля этого завода Ольга Каргина также удостоена занесения в Галерею почета и славы Пензенской области.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.