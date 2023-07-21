В Пензенской области растет число выздоровевших от кори

21.07.2023 | 17:15

Министерство здравоохранения Пензенской области опубликовало данные по заболеваемости корью в регионе на пятницу, 21 июля.

С подозрением на корь выявлено 75 человек - 67 детей и 8 взрослых. За сутки к этой категории пензенцев прибавился 1 ребенок.

67 случаев заболевания подтверждено.

В стационаре находятся 3 человека, в том числе 1 ребенок, не достигший года (сутками раньше таких малышей было двое).

Амбулаторное лечение проходят 8 пациентов, из которых только 1 совершеннолетний (было 22 человека).

Выздоровело 63 заболевших (было 48), среди которых 58 детей (было 43).

20 июля в связи со стабилизацией ситуации по кори в селе Средняя Елюзань Городищенского района (именно оттуда инфекция начала распространяться по области) на въезде и выезде были сняты блокпосты.