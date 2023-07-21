Покупатели квартир от «Территории жизни» получают комплексный продукт

21.07.2023 | 17:40

Группа компаний «Территория жизни» предлагает ипотеку на квартиры с готовой отделкой со ставкой 4,8% на весь период.

Согласно исследованиям аналитиков в сфере недвижимости, средний срок ипотечного кредитования для российской семьи составляет более 10 лет. Поэтому главные условия покупки - выгодная процентная ставка, которая обеспечит комфортный для семейного бюджета платеж, и минимальные суммы переплаты.

Эти условия обеспечивает для своих клиентов группа компаний «Территория жизни» в партнерстве с пензенским отделением Сбербанка.

Благодаря программе «Комплексный продукт от Сбера»* годовая ставка составит от 4,8% на весь срок кредитования при покупке квартир как с предчистовой, так и с готовой отделкой Smart Pro и «Все включено» в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия».

«Уже более десяти лет мы сотрудничаем с группой компаний «Территория жизни» в рамках проектного финансирования таких проектов комплексного развития территории как «Арбековская застава» и «Лугометрия». Благодаря реализации совместных ипотечных программ в рамках комплексного продукта от Сбера у пензенцев есть прекрасная возможность приобрести квартиру с готовой отделкой по сниженной ипотечной ставке», - комментирует исполняющий обязанности управляющего Пензенским отделением Сбербанка Олег Калачев.

Программа суммируется с другими акциями: «Удвоение материнского капитала»**, «Утроение материнского капитала»*** или «Поддержим своих»****, что позволяет клиенту получить максимальную выгоду.

«Возможность суммирования - это улучшение условий ипотеки и прежде всего ежемесячного платежа. Также мы предлагаем помощь в его продаже имеющегося жилья. Если воспользоваться акцией «Выгодный trade-in», то специалисты проведут оценку недвижимости и используют ее стоимость для зачета при покупке новой квартиры, что делает сделку еще более выгодной и легкой», - рассказывает коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Еще одно преимущество - покупка уже готовой квартиры с отделкой, позволяющая переехать сразу после оформления сделки. Застройщик предлагает отделку Smart Pro или «Все включено», в которую входят укомплектованный санузел, установленные розетки и выключатели, натяжные потолки, ламинат светлых тонов, межкомнатные двери, кухонный гарнитур и стиральная машина. На все действует гарантия от производителя сроком 5 лет.

Покупатели уже успели оценить качество отделки.

«Первоначально мы думали сдавать купленное жилье и получать ренту. Но сейчас задумались, стоит ли. Хочется переехать и самим жить в квартире с такой прекрасной отделкой!» - комментирует купившая квартиру Наталья Чебан.

Подъезды жилых домов выполнены в едином дизайнерском стиле. В уютном светлом холле с комфортной зоной ожидания для гостей есть колясочная и кладовая для хранения велосипедов и самокатов, лапомойки для четвероногих любимцев, а также туалет.

Желающие приобрести жилье с готовой отделкой в развивающемся микрорайоне могут оставить заявку здесь или позвонить по телефону 203-000. Менеджер в персональном порядке подберет подходящее жилье.

Также можно обратиться в офисы по адресам: ул. 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00), ул. Ульяновская, 91а (с 9:00 до 18:00).

* Название акции - «Комплексный продукт от «Сбера». Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 15%. Срок кредита - 30 лет, ставка по семейной ипотеке 4,8% на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки. Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - 6 млн руб. Акция распространяется на все квартиры следующих строений: 11-е строение 7-го мкр-на, 4, 5, 6-я очередь ЖК «Арбековская застава» и строения № 19, 20 ЖК «Лугометрия». Число квартир ограничено. О суммировании с другими акциями уточняйте у застройщика.

** Название рекламной акции - «Удваиваем материнский капитал». В рамках акции предоставляется дополнительная скидка в размере материнского капитала. Размер скидки не превышает 775 тысяч рублей. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции. В акции участвуют: 1- и 2-комнатные квартиры в строении № 11 6-го микрорайона 1-4-й очереди ЖК «Арбековская застава»; 3-комнатные квартиры в строении № 11 7-го микрорайона ЖК «Арбековская застава»; 3-комнатные квартиры в строении № 15Б по адресу г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 31, ЖК «Арбековская застава; 2- и 3-комнатные квартиры в строениях № 11, 12, 15, 16, 19, 20 (2-я оч.) ЖК «Лугометрия». Количество квартир ограничено, о суммировании с другими акциями уточняйте у представителей застройщика.

*** Название рекламной акции - «Утраиваем материнский капитал». В рамках акции предоставляется дополнительная скидка, общий размер которой не должен превышать 1 551 256 рублей. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции. В акции участвуют квартиры площадью более 85 кв. м, расположенные в строении 19 ЖК «Лугометрия» по адресу г. Пенза, ул. Побочинская. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 19». Количество квартир ограничено, о суммировании с другими акциями уточняйте у представителей застройщика.

**** Название рекламной акции - «Социальная программа «Поддержим своих», в рамках которой участники специальной военной операции могут оформить сертификат в размере 200 000 рублей в качестве первоначального взноса на покупку квартиры в жилых комплексах от группы компаний «Территория жизни». Для получения сертификата необходимо заполнить форму на сайте застройщика в сети Интернет home.trzh.ru, указав личные данные (ФИО, контактный телефон, справка военкомата). Средства перечисляются при предъявлении сертификата в электронном или бумажном виде при оформлении сделки покупки квартиры в жилых комплексах от ГК «Территория жизни». Выплата производится по договору дарения от ООО «КМ». Сумма выплаты не более 200 000 рублей (двести тысяч рублей 00 копеек). Действие платного бронирования в рамках акции до 90 дней. Подробности о суммировании с другими акциями уточняйте у представителей застройщика.

Реклама, заказчик - ООО «КМ».