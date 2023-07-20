Электронные сервисы «ТНС энерго Пенза» помогут оплатить счета

20.07.2023 | 15:00

Электронные сервисы «ТНС энерго Пенза»: сайт penza.tns-e.ru, личный кабинет или мобильное приложение - помогают потребителям дистанционно оплачивать электроэнергию без посещения клиентских офисов.

Также функция оплаты энергоресурса онлайн есть во всех мобильных приложениях банков. Для этого в разделе коммунальных платежей необходимо ввести название организации «ТНС энерго Пенза», а затем указать номер лицевого счета и сумму.

Помимо этого, через дистанционные сервисы гарантирующего поставщика клиенты могут передавать показания приборов учета. Оптимальные даты для передачи - с 23-го по 25-е число включительно.

Следить за новостями компании, акциями и узнавать всю полезную информацию от «ТНС энерго Пенза» можно здесь:

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