Больше 3 млн клиентов билайна выбрали «Тариф UP»

20.07.2023 | 17:21

20 июля свой первый день рождения отмечают апперы - виртуальные помощники, каждый из которых обладает своими уникальными способностями. С их помощью клиенты билайна могут «прокачивать» свой тариф и каждый месяц получать дополнительные минуты разговоров, гигабайты интернета, скидки и специальные предложения.

Число пользователей «Тарифа UP» к первому юбилею превысило 3 млн человек. Более половины из них выбрали своим аппером дракона Юнга. С ним пользователи получают неограниченный доступ к видеоконтенту и дополнительные Гб интернета бесплатно.

Остальные клиенты билайна останавливают выбор на пчеле Базе, которая дает возможность делиться своими минутами и Гб с номерами членов семьи со скидкой 50%, коте Пуше (обеспечивает приоритетное обслуживание в поддержке и дает в 1,5 раза больше интернета в роуминге без доплаты), роботе Пинге (дарит дополнительные 30 минут голосовых вызовов на номера операторов из стран СНГ) или панде Тапе, которая защищает от подключения нежелательных подписок в интернете и дает скидку 20% на абонентскую плату для клиентов старше 60 лет.

Сам же «Тариф UP» представляет собой тариф-конструктор, позволяющий настроить количество минут, гигабайт и СМС под индивидуальные потребности каждого клиента оператора. Главное его отличие от других схожих продуктов, представленных на рынке мобильной связи, - возможность усилить тариф с помощью способностей и суперспособностей апперов.

За прошедший год примерно 200 тыс. раз пользователи «Тарифа UP» меняли своего аппера. А около 300 тыс. клиентов, выполняя задания в мобильном приложении билайна, зарабатывали соты - внутреннюю «валюту», которую можно потратить на дополнительные пакеты услуг связи.

В честь своего первого дня рождения апперы готовы дарить подарки всем. Клиенты билайна могут собрать коллекцию брелоков-пуллеров. Первый коллекционный пуллер доступен в мобильном приложении в разделе «Для вас». Остальные нужно заработать, играя в «Городской движ» вместе с апперами. Всего в коллекции 7 брелоков.

И абсолютно все желающие могут выиграть год связи. В официальной группе билайна во «ВКонтакте» в пятницу, 21 июля, стартует конкурс, победителями которого станут 12 счастливчиков.

Узнать больше о том, кто и как создавал апперов и «Тариф UP», можно в фильме, посвященном первому дню рождения помощников билайна.

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