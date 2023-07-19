Сетевое издание|18+|Среда|19 июл 2023|16:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

«Термодом» отпраздновал 25-летие с жителями «8 Марта»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


erid: LdtCKeGVR

«Термодом» в годовщину своего основания дарит хорошее настроение и подарки людям, выбравшим жилые комплексы от строительного холдинга в Пензе и Городе Спутнике.

В ЖК «8 Марта», где, кстати, идет строительство нового корпуса *, а продажи квартир открыты, застройщик устроил праздник двора в субботу, 15 июля. И это было ярко, весело и тепло.

«Мы рады, что здесь живем. Нам нравится и дом, и красивый двор, и то, что застройщик дарит нам такие праздники», - рассказал местный житель Сергей Половов.

Два часа праздничного мероприятия пролетели на одном дыхании. Музыканты, аниматоры, краски холи, пенная дискотека, блеск-тату, командные игры на сплочение и даже вечерний салют - вот что ожидало пришедших жителей комплекса. А еще сладкие угощения для всех и подарки для победителей конкурса счастливых фотографий.

«Термодом» продолжает отмечать 25-летие, следующие праздники состоятся в Городе Спутнике.

* Застройщик - ООО СЗ «Термодом», проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте