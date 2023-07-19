Погода на среду: зонт в пути не будет лишним

19.07.2023 | 07:47

По данным пензенского гидрометцентра, в среду, 19 июля, с утра будет стоять дождливая погода.

Днем будет дуть юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 15-18 м/с.

Синоптики прогнозируют грозу, местами есть вероятность выпадения града. Температура воздуха составит +21…+23 градуса.

В главном региональном управлении МЧС предупредили: из-за дождя и града есть вероятность дорожно-транспортных происшествий и ограничений в движении транспорта.

По информации портала gismeteo.ru, после обеда может распогодиться, но облачность останется переменной.

В ночь на 20 июля осадков не ожидается, термометр покажет +13…+14 градусов.