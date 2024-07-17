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Общество

Объяснен риск бесконтрольного применения антибиотиков

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Во вторник, 16 июля, на брифинге в региональном правительстве замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева рассказала о распространении антимикробной резистентности (устойчивости к противомикробным препаратам), связанной с бесконтрольным применением антибиотиков.

«Нельзя самостоятельно назначать антибиотики себе, своим детям и престарелым родителям. Несмотря на запрет или ограничение безрецептурного отпуска антибиотиков, некоторые аптеки все-таки отпускают их», - высказалась чиновница.

По ее словам, уже на протяжении 10 лет разработка новых антибиотиков не ведется и на протяжении 20 лет она еще не будет вестись, «потому что субстрата не нашлось, нет пока основной части, из которой синтезировали бы новый антибиотик, ее нет в природе». Поэтому нельзя, чтобы организм человека привык к имеющимся препаратам.

Марина Воробьева рассказала, чем грозит антимикробная резистентность.

«Когда пациент находится в тяжелом состоянии, у него есть бактериальные осложнения, сепсис, когда поражен весь организм, и мы ему вводим лекарство - не реагирует организм никак, даже если антибиотик самый дорогой. Убивается иммунитет, появляется грибковая инфекция, с которой бороться гораздо тяжелее. Антимикробная резистентность - это страшное наше будущее, которое, не дай бог, настанет», - пояснила она.

В заключение замминистра отметила, что только рациональное использование существующих лекарственных препаратов с учетом их активности, дозы, кратности и пути введения поможет предотвратить дальнейшее увеличение количества устойчивых микроорганизмов.

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