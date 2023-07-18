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Общество

В Пензенской области транспортная реформа продлится несколько лет

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В ближайшее время не стоит ожидать полной замены микроавтобусов, выполняющих роль маршрутного такси, на машины большого класса.

Об этом в прямом эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр цифрового развития, транспорта и связи региона Сергей Балакин, рассказывая о транспортной реформе.

«Заменить маршрутки достаточно сложно. Если сейчас у нас магистральные маршруты с автобусами большого класса, то микроавтобусы невозможно отменить. Люди не поймут: были - и вдруг не стало», - пояснил Сергей Балакин.

По его мнению, также преждевременно вести речь о некоем золотом часе, когда пересадка с одного маршрута на другой будет бесплатной.

«Об этом говорить пока рано. Думаю, если это и будет, то в течение трех лет. У нас перевозчики частные, и как разделить денежные потоки, если человек проехал на одном транспорте, а потом пересел на другой, принадлежащий иному перевозчику?» - обрисовал ситуацию спикер.

Министр отметил, что после формирования маршрутной сети станет понятно, каким будет пассажиропоток, и тогда появится возможность говорить о разработке новых маршрутов. При этом планируется учесть мнение пензенцев, удобство которых, по словам Балакина, является приоритетом.

«Когда сеть будет сформирована, мы выложим ее у себя на сайте и будем проводить опрос», - пообещал он.

В общей сложности, по мнению Сергея Балакина, на всю транспортную реформу потребуется не менее трех-пяти лет.

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