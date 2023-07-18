Погода во вторник: +27 градусов, переменная облачность

18.07.2023 | 07:40

По данным пензенского гидрометцентра, во вторник, 18 июля, ожидается переменная облачность.

Ветер, ночью дувший с северо-запада, днем сменит направление на северное.

Термометр покажет +25…+27 градусов.

В главном региональном управлении МЧС сообщили, что опасные и неблагоприятные природные явления в этот день не прогнозируются.

По информации gismeteo.ru, в ночь на среду, 19 июля, температура воздуха составит +17… +18 градусов, возможен дождь.