Погода во вторник: +27 градусов, переменная облачность

По данным пензенского гидрометцентра, во вторник, 18 июля, ожидается переменная облачность.
Ветер, ночью дувший с северо-запада, днем сменит направление на северное.
Термометр покажет +25…+27 градусов.
В главном региональном управлении МЧС сообщили, что опасные и неблагоприятные природные явления в этот день не прогнозируются.
По информации gismeteo.ru, в ночь на среду, 19 июля, температура воздуха составит +17… +18 градусов, возможен дождь.
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