Водитель, врач и медсестра вошли в список опасных профессий

17.07.2023 | 08:52

Профессиональное заболевание могут получить представители разных профессий. Что в таком случае ждет работника, вариантов не много.

В 2022 году в России выявили профессиональные заболевания у 3,5 тысячи человек. В основном они работали на предприятиях по добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах и в организациях, оказывающих медицинские и социальные услуги. Самыми «опасными» стали профессии горнорабочего, водителя, врача и медицинской сестры.

«На работе чаще всего теряют слух и, наоборот, приобретают вибрационную болезнь, радикулит, болезни нервной системы, хроническую обструктивную болезнь легких, бронхит, туберкулез и даже ВИЧ», - сообщает «Парламентская газета».

Определить, что человек по состоянию здоровья больше не может занимать должность, могут во время медосмотра. Работник и сам может пройти обследование, но обязательно в клинике, у которой есть соответствующая лицензия.

После того как работодатель увидит заключение врача, он должен предложить другую вакансию, если она есть и сотрудник может выполнять новую работу. Если вакансии нет или человек от нее отказался, следует увольнение на основании пункта 8 части 1 статьи 77 Трудового кодекса.

«В день увольнения человеку выплачивают все причитающиеся ему суммы. Это выходное пособие в размере зарплаты за две рабочие недели, компенсация за неиспользованный отпуск, зарплата за отработанные дни, если человек работал в месяц увольнения. В трудовой книжке записывают, что сотрудник освобождает должность, и выдают ее на руки», - уточняет «Парламентская газета».