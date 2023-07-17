Сетевое издание|18+|Понедельник|17 июл 2023|09:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Водитель, врач и медсестра вошли в список опасных профессий

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Профессиональное заболевание могут получить представители разных профессий. Что в таком случае ждет работника, вариантов не много.

В 2022 году в России выявили профессиональные заболевания у 3,5 тысячи человек. В основном они работали на предприятиях по добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах и в организациях, оказывающих медицинские и социальные услуги. Самыми «опасными» стали профессии горнорабочего, водителя, врача и медицинской сестры.

«На работе чаще всего теряют слух и, наоборот, приобретают вибрационную болезнь, радикулит, болезни нервной системы, хроническую обструктивную болезнь легких, бронхит, туберкулез и даже ВИЧ», - сообщает «Парламентская газета».

Определить, что человек по состоянию здоровья больше не может занимать должность, могут во время медосмотра. Работник и сам может пройти обследование, но обязательно в клинике, у которой есть соответствующая лицензия.

После того как работодатель увидит заключение врача, он должен предложить другую вакансию, если она есть и сотрудник может выполнять новую работу. Если вакансии нет или человек от нее отказался, следует увольнение на основании пункта 8 части 1 статьи 77 Трудового кодекса.

«В день увольнения человеку выплачивают все причитающиеся ему суммы. Это выходное пособие в размере зарплаты за две рабочие недели, компенсация за неиспользованный отпуск, зарплата за отработанные дни, если человек работал в месяц увольнения. В трудовой книжке записывают, что сотрудник освобождает должность, и выдают ее на руки», - уточняет «Парламентская газета».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте