В Пензе министр ответит на вопросы онкобольных

В четверг, 20 июля, в 13:00 в онкологическом клиническом диспансере состоится очередной личный прием министра здравоохранения Пензенской области Вячеслава Космачева.
Желающих задать вопросы будут ждать в кабинете главного врача на 3-м этаже поликлиники онкодиспансера. Но записаться необходимо заранее. Сделать это можно по телефону 63-95-16 до 16:00 среды, 19 июля.
«На прием к министру могут обратиться жители области, которые хотят задать вопросы по обеспечению лекарственными препаратами онкологических пациентов, нарушению сроков госпитализации в областной онкологический диспансер, назначения необходимых обследований для подтверждения или опровержения онкодиагноза», - сообщили в региональном минздраве.
Пришедшим ответят и на другие вопросы, связанные с оказанием медпомощи онкобольным.
Подобные встречи будут проводить регулярно.
«О дате и времени очередного личного приема граждан будет сообщено дополнительно», - добавили в минздраве.
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