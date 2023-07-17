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Общество

В Пензе министр ответит на вопросы онкобольных

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В четверг, 20 июля, в 13:00 в онкологическом клиническом диспансере состоится очередной личный прием министра здравоохранения Пензенской области Вячеслава Космачева.

Желающих задать вопросы будут ждать в кабинете главного врача на 3-м этаже поликлиники онкодиспансера. Но записаться необходимо заранее. Сделать это можно по телефону 63-95-16 до 16:00 среды, 19 июля.

«На прием к министру могут обратиться жители области, которые хотят задать вопросы по обеспечению лекарственными препаратами онкологических пациентов, нарушению сроков госпитализации в областной онкологический диспансер, назначения необходимых обследований для подтверждения или опровержения онкодиагноза», - сообщили в региональном минздраве.

Пришедшим ответят и на другие вопросы, связанные с оказанием медпомощи онкобольным.

Подобные встречи будут проводить регулярно.

«О дате и времени очередного личного приема граждан будет сообщено дополнительно», - добавили в минздраве.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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