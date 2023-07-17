Управляющие компании так и не начали активно работать в соцсетях

17.07.2023 | 15:47

Ряд крупных управляющих компаний в Пензе подключены к специальной системе взаимодействия с пользователями соцсетей «Обратная связь», но не все реагируют на поступающие сообщения. Хотя такое требование предъявлялось еще в январе.

Об этом в понедельник, 17 июля, сообщили губернатору Олегу Мельниченко на оперативном совещании в областном правительстве.

Главу региона эту ситуация возмутила, и он потребовал изменить ее в течение 2 недель.

За этот срок ключевые управляющие компании Пензы должны начать работу в системе «Обратная связь»: подключиться и оперативно реагировать на жалобы горожан в соцсетях, сообщили в пресс-службе правительства. Качество и время предоставления ответов будут оцениваться.

«Таким образом мы будем понимать эффективность работы той или иной управляющей компании. По результатам мониторинга будут делаться выводы, в том числе и о возможном отзыве лицензии», – резюмировал губернатор.