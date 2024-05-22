Законно ли монтировать теплый пол на балконе: ответ чиновников

22.05.2024 | 13:36

Вопросы переустройства соседями помещений с изменением их функционала, как правило, являются животрепещущими для пензенцев, так как касаются их собственной безопасности и комфорта.

В сетевое издание «ПензаИнформ» обратился читатель, который поинтересовался, вправе ли жильцы квартиры этажом выше монтировать так называемый теплый пол на балконе. «А если прорвет, зальет мой балкон?» - возмутился горожанин.

Редакция направила запрос в региональное министерство ЖКХ и ГЗН и в среду, 22 мая, получила ответ.

Первый замминистра Андрей Цесарев сообщил, что монтаж теплого пола на балконе с подключением от горячего водоснабжения считается переустройством жилого помещения, а следовательно, должен проводиться по согласованию с органом местного самоуправления и требует внесения изменений в технический паспорт.

Кроме того, балконная плита относится к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома. Его использование определяется решением, принятым большинством голосов на собрании, говорится в документе.