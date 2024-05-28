На въезде в Пензу начали приводить в порядок «Ласточку»

28.05.2024 | 16:45

В Пензе приводят в порядок монумент «Ласточка», установленный на трассе М-5 при въезде в город.

Сотрудники «Пензавтодора» очищают от ржавчины металлическую конструкцию, затем ее загрунтуют и подготовят к покраске, рассказали в управлении ЖКХ.

Ласточка - символ Пензы. В геральдике она символизирует свободу, трудолюбие, благополучие в семье и заботу о детях.

Изображение ласточки имеется во многих местах города: на фасаде картинной галереи, на эмблемах пединститута, министерства культуры. В конце 80-х годов на трассе М-5 к 325-летию Пензы установили стелу «Ласточка». Отдельные компании используют слово в своих названиях - есть экопарк «Ласточкины горы», детский лагерь «Ласточка».

Птица присутствует и на эмблеме города, которую в ближайшее время планируют видоизменить. Сейчас существует 3 варианта изображения, их предлагается заменить одним, использовавшимся в советские годы на гербе.