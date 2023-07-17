Пензенский блогер установил мусорные баки в 21 городе России

Пока одни блогеры разбивают автомобили, другие попадают в зал суда за неуплату налогов, а третьи скандально покидают Россию, Денис Сундуков из Пензы делает добрые дела.
Так, в 21 городе страны появились остановки общественного транспорта с мусорными баками, которые установил блогер в честь выхода нового сериала в онлайн-кинотеатре Premier «Тяни, Сундук!».
«Я пытаюсь донести до людей словом и делом простую мысль, что чисто там, где не мусорят! Слово - это мой сериал про экологию, а дело - это баки, чтобы каждый мог их использовать по назначению!» - рассказал Денис Сундуков.
Мусорные баки от Дениса Сундукова установлены в Пензе, Туле, Новосибирске, Екатеринбурге, Барнауле и других городах.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀