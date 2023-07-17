Пензенский блогер установил мусорные баки в 21 городе России

17.07.2023 | 14:49

Пока одни блогеры разбивают автомобили, другие попадают в зал суда за неуплату налогов, а третьи скандально покидают Россию, Денис Сундуков из Пензы делает добрые дела.

Так, в 21 городе страны появились остановки общественного транспорта с мусорными баками, которые установил блогер в честь выхода нового сериала в онлайн-кинотеатре Premier «Тяни, Сундук!».

«Я пытаюсь донести до людей словом и делом простую мысль, что чисто там, где не мусорят! Слово - это мой сериал про экологию, а дело - это баки, чтобы каждый мог их использовать по назначению!» - рассказал Денис Сундуков.

Мусорные баки от Дениса Сундукова установлены в Пензе, Туле, Новосибирске, Екатеринбурге, Барнауле и других городах.