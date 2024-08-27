В Заре появятся 2 дополнительных остановочных павильона

27.08.2024 | 11:48

В микрорайоне Заря планируют установить два дополнительных остановочных павильона. Об этом во вторник, 27 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.

Павильон появится в районе улицы Героя России Сергеева, рядом с новым торговым центром. Второй установят на въезде в Зарю с трассы М-5.

В декабре 2023-го остановочный павильон сделали на улице Башира Рамеева. Конструкция выполнена из профлиста.

Формат павильона местным жителям не понравился, о чем они написали в телеграм-канале управления ЖКХ Пензы.

«Этот материал является вандалоустойчивым и не продуваемым ветром. Стекло и пластик дают обзор и защищают от ветра, но разбиваются и неприглядно выглядят в запыленном или закрашенном виде», - ответил на обращения представитель управления.