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Общество

В Заре появятся 2 дополнительных остановочных павильона

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В микрорайоне Заря планируют установить два дополнительных остановочных павильона. Об этом во вторник, 27 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.

Павильон появится в районе улицы Героя России Сергеева, рядом с новым торговым центром. Второй установят на въезде в Зарю с трассы М-5.

В декабре 2023-го остановочный павильон сделали на улице Башира Рамеева. Конструкция выполнена из профлиста.

Формат павильона местным жителям не понравился, о чем они написали в телеграм-канале управления ЖКХ Пензы.

«Этот материал является вандалоустойчивым и не продуваемым ветром. Стекло и пластик дают обзор и защищают от ветра, но разбиваются и неприглядно выглядят в запыленном или закрашенном виде», - ответил на обращения представитель управления.

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