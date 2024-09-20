«Термодом» построит в Спутнике акватермальный комплекс

20.09.2024 | 16:16

Холдинг «Термодом» возведет в Городе Спутнике акватермальный комплекс. Как сообщалось ранее, уже идут предпроектные работы, строительство может начаться в 2025 году. Комплекс получит название «Наутико». Он станет частью общего торгово-развлекательного пространства «Галактика», проект которого активно готовился к воплощению в Спутнике до февраля 2022 года.

При общей площади комплекса более чем в 10 000 квадратных метров больше 1 000 в нем займут бассейны - как уличные, так и крытые.

Увидеть все особенности будущего проекта можно будет после его привязки на местности. Впрочем, чтобы понять, каким окажется «Наутико» в Спутнике, можно ознакомиться с похожими разработками. Инвестор комплекса уже много лет занимается управлением подобными объектами в подмосковных Видном и Мытищах.

Все они позиционируются как городские курорты с большими купальными бассейнами с гидромассажем и водопадами, подогреваемыми бассейнами под открытым небом, детскими аквапарками и джакузи, бассейнами с высокой концентрацией соли (эффект Мертвого моря) и крупными комплексами разных видов бань (сауна, хаммам, русская и т. д.).

Про «Наутико» в Спутнике пока известно, что термы будут рассчитаны на миллион посещений в год и однозначно станут любимым местом жителей и гостей Пензенской области для проведения семейного досуга.

Другие подробности в «Термодоме» планируют сообщать по мере поступления новой информации.

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