21 сентября погода в Пензенской области не изменится

20.09.2024 | 21:25

В Пензенской области сохраняется антициклональный тип погоды. Об этом напомнили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу, 21 сентября, в регионе ожидается +5...+10 градусов, днем воздух прогреется до +19...+24, к вечеру температура понизится до +6...+11.

Говоря о начале третьей декады сентября, начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова отметила, что на улице будет по-прежнему солнечно и сухо.

«Ветер поменяет свое направление с западной четверти на северную, и в регион начнет активно поступать воздух из акватории Северного Ледовитого океана. В результате существенно похолодает, особенно в ночные часы - до заморозков», - объяснила она.

В предстоящие сутки будет дуть северо-западный ветер с порывами до 7-12 метров в секунду.

Предки по этому дню судили обо всей осени: при хорошей погоде ждали ясной поры.