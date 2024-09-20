В Пензе станет больше подвозящих маршрутов

В Пензе расширят сеть подвозящих маршрутов, чтобы они появились там, где остро необходимы. Такое поручение в пятницу, 20 сентября, кабинету министров дал губернатор Олег Мельниченко. Он отметил, что нововведение оказалось востребованным у горожан.
Подвозящие маршруты начали работать с 1 июля. Их 6:
- микроавтобусы № 2а ходят от ст. Кривозеровка до завода точных приборов на Окружной;
- маршрут № 6 соединяет Междуречье и Терновский мост;
- маршрут № 10, пролегавший от Новозападного кладбища до улицы Перспективной, теперь заканчивается у «Рембыттехники»;
- микроавтобусы № 26 направляются от школы № 62 (корпус на улице Пермской) до улицы Кижеватова;
- по маршруту № 75 машины курсируют между улицами Водопьянова и Мира;
- микроавтобусы № 80 стали ходить от Пензы-I до остановки «Ул. Чкалова» через Пензу-III.
Эти маршруты обслуживают новые «Газели», стоимость проезда в них составляет 10 рублей.
Также на совещании 20 сентября обсуждалась реконструкция троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций и переход на безналичный расчет в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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