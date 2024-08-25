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Общество

С пензенских свалок возьмут пробы воздуха

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В 2025 году специалисты обследуют 14 несанкционированных свалок в Пензенской области. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.

Проверка ждет свалки в Нижнеломовском, Городищенском, Наровчатском, Малосердобинском, Мокшанском и Тамалинском районах. Специалисты возьмут пробы почвы, воздуха и воды, определят объем мусора и его опасность для окружающей среды. После обследования объекты рекультивируют.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области к 2030 году планируют снизить количество мусора благодаря новой утвержденной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами.

Для решения поставленной задачи необходимо создать эффективные автоматизированные производственные мощности по обработке ТКО, сеть перегрузочных станций, которые помогли бы увеличить плечо доставки мусора, оптимизировать нагрузку на действующие полигоны, рекультивируя те, которые исчерпали ресурс.

До 2030 года из эксплуатации выведут 11 полигонов ТКО. В списке полигоны в селе Симанки Иссинского района, Пачелме, в селах Батрак Каменского района и Траханиотово под Кузнецком, в поселках Земетчино, Шемышейка, Беково, Мокшан, селах Секретарка Сердобского района и Дигилевка Городищенского, а также Чемодановская свалка в Пензе.

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Источник — фото областного минлесхоза
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