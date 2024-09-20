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Общество

Иностранец пропустил срок дактилоскопии и пошел под суд

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В Никольске суд вынес приговор иностранцу, который не прошел процедуру дактилоскопии в положенный срок.

22 августа сотрудники отделения по вопросам миграции выявили гражданина Киргизской Республики, который приехал в Россию с целью поиска работу. Как оказалось, мужчина в течение 30 календарных дней не обратился в полицию для прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования.

Таким образом он нарушил нормы закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

В судебном заседании зарубежный гость пояснил: он считал, что пройти медкомиссию и дактилоскопию можно в течение 90 дней, а фактически оказалось, что срок составляет лишь 30 суток. Из-за материальных затруднений он не смог все сделать вовремя.

«Виновному было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей. Постановление вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Никольского районного суда.

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