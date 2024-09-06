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Общество

Автовладельцев, преградивших путь мусоровозам, будут бить рублем

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В Пензенской области будут штрафовать автовладельцев, чьи транспортные средства мешают мусоровозам подъехать к контейнерным площадкам.

Для этого депутаты регионального Заксобра намерены дополнить кодекс об административных правонарушениях новой статьей - «Создание препятствий для вывоза твердых коммунальных отходов».

Нарушителям, чьи машины не позволяют вывезти мусор, грозит наказание рублем: на граждан наложат штраф от 3 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц - от 10 000 до 30 000, на юридических лиц - от 50 000 до 100 000.

Исключением станут случаи, когда транспортные средства преграждают подъезд к площадкам накопления ТКО «с целью предотвращения и пресечения правонарушений, проведения спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения».

В пояснительной записке к законопроекту говорится: из-за автомобилей, стоящих на подъездных путях к контейнерным площадкам, специальный транспорт не может своевременно вывозить отходы, что впоследствии негативно сказывается на санитарно- эпидемиологической обстановке в регионе.

Также указано, что такая ответственность уже установлена в ряде областей, в частности в Московской, Ленинградской, Новгородской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской.

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