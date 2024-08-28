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Общество

От блогеров по медицине хотят потребовать профильного образования

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Блогеры, публикующие сведения на темы здоровья и медицины, должны иметь соответствующее образование. Такое мнение выразил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Когда мы будем делать системную регуляторику блогеров, - а я уверен, что она у нас случится, - нам нужно подумать над тем, чтобы по чувствительным темам, таким как медицина например, требовать специальное медицинское образование», - цитирует его ТАСС.

По словам депутата, в соцсетях «очень много информационной дичи, антинаучных знаний», поэтому деятельность блогеров необходимо регулировать.

Он напомнил о новом законе, обязывающем владельцев страниц в соцсетях с аудиторией свыше 10 тысяч пользователей сообщать в Роскомнадзор сведения о себе. В свою очередь ведомство будет вести перечень таких персональных страниц в соцсетях.

«Понятно, что это не панацея, но это в целом оздоравливает ситуацию, в том числе и с фейками», - отметил Антон Горелкин.

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Источник — фото pxhere.com
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