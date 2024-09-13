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Общество

На проспекте Победы в Пензе переименуют остановку

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В Пензе переименуют одну из остановок общественного транспорта. Постановление об этом глава города Александр Басенко подписал 9 сентября.

Речь идет о пункте на проспекте Победы: «ЦНТИ» заменят на «Роддом».

В ближайшее время на павильонах в обоих направлениях должны появиться таблички с новым названием, говорится в документе. Их установкой займется управление ЖКХ.

Причина переименования не указывается. Возможно, оно связано с тем, что ЦНТИ, или Центр научно-технической информации, давно перестал функционировать. Строение, в котором он располагался, сейчас капитально ремонтируется.

На проспекте Победы в Пензе переименуют остановку

По данным «Пензенской энциклопедии», здание было возведено в 1979 году по проекту, разработанному местным институтом «Гипромаш». В 1983-м его сдали в эксплуатацию как выставочный комплекс «Пенза-Экспо», где на постоянной основе действовала выставка-продажа производимых в области и за ее пределами товаров.

Сам ЦНТИ был основан еще в 1969 году на базе регионального центрального бюро технической информации. Сотрудники занимались вопросами обеспечения специалистов и руководителей предприятий деловой, технической, научной, патентной, нормативной информацией, оказывали патентные услуги, издавали материалы о научно-технических разработках в Пензенской области, которые поступали во все регионы СССР и страны СНГ.

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