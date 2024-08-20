Мужчина швырнул ведро в голову сотрудницы за замечание о мусоре

20.08.2024 | 08:39

Стражи порядка разобрались в инциденте, который произошел в одной из организаций Каменского района.

В полицию обратилась 37-летняя женщина с заявлением о том, что работник предприятия нанес ей травму.

Правоохранители выяснили, что случилось. Как оказалось, мужчина оставил на рабочем месте мусор, и это возмутило его чистоплотную сотрудницу.

Между ними разгорелся конфликт, в разгар которого злоумышленник схватил ведро и швырнул в коллегу, попав ей в голову. Здоровью женщины был нанесен легкий вред.

«Подозреваемый признал вину. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.