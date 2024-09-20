Комиссии за оплату детсадов и штрафов через СБП отменят

20.09.2024 | 14:38

Банки не смогут брать комиссию с граждан за переводы в пользу государства через Систему быстрых платежей (СБП).

Речь идет о так называемых C2G-платежах, к которым относятся оплата услуг детсадов, кружков, секций, налоги, штрафы и так далее, уточняет Банк России.

Нововведение начнет действовать 1 ноября.

«Важно отметить, что сами банки не платят никаких комиссий регулятору за проведение C2G-платежей», - говорится на сайте Банка России.

Сейчас через СБП можно вносить средства в бюджет по начислениям. Регулятор сообщил о планах расширить возможности сервиса, добавив опцию на портал госуслуг.

Еще одно нововведение с ноября: лимит бесплатных переводов (100 000 рублей в месяц) распространят на электронные кошельки.