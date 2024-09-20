Осужденные смогут чаще пользоваться телефоном

20.09.2024 | 20:02

Подозреваемым и обвиняемым родителям-одиночкам, детям которых не исполнилось 14 лет, может быть предоставлено 1 дополнительное свидание с ребенком в течение месяца.

Соответствующий закон № 60-ФЗ вступает в силу с пятницы, 20 сентября, по истечении 180 дней с момента его официального опубликования.

Закон был принят Госдумой 12 марта, одобрен Советом Федерации 20-го числа и подписан Президентом РФ 23-го.

Он также увеличивает лимит количества звонков, которые могут сделать осужденные.

Раньше при отсутствии технических возможностей администрация исправительного учреждения могла ограничить количество телефонных разговоров осужденных до 6 в год. Новые нормы увеличили это число до 12.