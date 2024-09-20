Разрабатывается новая схема движения у Бакунинского моста

20.09.2024 | 17:27

Этой осенью в Пензе начнут готовиться к реконструкции развязки в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка, а также к переустройству путепровода через железную дорогу.

«Поручил министерству цифрового развития, транспорта и связи региона подготовить новую схему транспортного сообщения для жителей микрорайона Маяк и города Заречного. Необходимо минимизировать возможные неудобства», - написал губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях в пятницу, 20 сентября.

В феврале этого года стало известно, что определен подрядчик, который займется реконструкцией сложного объекта. Тогда называлась и цена контракта - 1 млрд 829 млн рублей.

Сразу заявлялось: на время работ движение транспорта по Бакунинскому мосту придется перекрыть, водителям представят схему объезда. Кроме того, власти совместно с РЖД изучали вопрос о так называемых окнах, так как трудиться специалисты смогут только во время отсутствия поездов.

Работы предполагали вести в 2 смены, чтобы уложиться в график. Сдать объект планировали летом 2027-го.

Бакунинский мост торжественно открыли после реконструкции 9 сентября 2021 года. Однако уже на следующее утро в водительских сообществах в интернете появились жалобы на пробки в этом направлении. Участники обсуждения обоснованно опасались, что движение на въездах на мост часто будет затруднено.

Тогда же стало известно, что для решения проблемы «бутылочного горлышка» на улице Ерик запросили средства на разработку проектно-сметной документации по реконструкции тоннеля под железнодорожным мостом. Место известно своими заторами и регулярно застревающими в невысоком тоннеле фурами.

Сейчас высота тоннелей под железнодорожными путями не более 3,5 метра, а ширина - до 10 метров. Узкие проколы - причина транспортного коллапса.