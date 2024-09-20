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Общество

В Пензе невозможно ввести полосу для общественного транспорта

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Ввести выделенную полосу для общественного транспорта в Пензе не представляется возможным, заявил губернатор Олег Мельниченко на заседании областного правительства в пятницу, 20 сентября.

«Это требует кардинального расширения дорожной сети и огромных затрат», - процитировала главу региона пресс-служба правительства.

По словам Олега Мельниченко, чтобы автобусы и троллейбусы не стояли в пробках, надо максимально отрабатывать систему зеленой волны.

«Можем изменить ситуацию за счет интеллектуальной системы управления движением транспорта», - пояснил губернатор.

Минувшим летом полосы с буквой А попытались выделить на участке от ТЦ «Лента» до «Глобуса». Они появились во второй половине июня и, по замыслу, должны были повысить качество обслуживания пассажиров. Однако у автомобилистов новшество вызвало массу негативных отзывов из-за образовавшихся заторов.

В середине июля полосы для общественного транспорта постановили убрать. «По результатам мониторинга эффективность работы разметки оказалась незначительной», - пояснили в мэрии. К 22-му числу исчезли новые знаки, затем вернулась прерывистая разметка.

Однако оказалось, что это не конец истории. 12 августа в минцифры сообщили, что «выделенная полоса на участке дороги от ТЦ «Лента» до «Глобуса» показала свою эффективность и планируется к вводу». К 18:00 того же дня эта информация из официального телеграм-канала была удалена.

Губернатор на заседании в правительстве резко высказался по теме. «Серьезные выводы сделаны мной в отношении руководства и сотрудников Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области. Ведомством озвучено в соцсетях громкое заявление о скором запуске выделенной дорожной полосы под общественный транспорт. Эта идея предварительно не обсуждалась ни со мной, ни с главой города, ни с жителями Пензы. Такое решение нельзя принимать необдуманно. Ценой поспешности может стать транспортный коллапс на отдельных участках», - заявил он.

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