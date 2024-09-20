На Фонтанной площади устанавливают надземное укрытие

20.09.2024 | 18:32

В Пензе устанавливают еще одно надземное укрытие от БПЛА. В пятницу, 20 сентября, сооружение начали монтировать на Фонтанной площади.

Первый такой объект был установлен 13-го числа на набережной Суры, у стелы «Росток». Тогда сообщалось, что до конца сентября укрытия появятся еще в 4 общественных местах: на Центральном рынке, Фонтанной и Юбилейной площадях, а также в парке Белинского.

Конструкция рассчитана на то, чтобы защитить людей от ударной волны, возникающей при взрыве. Сооружение рассчитано на 10 человек.

«Ударная волна является одним из поражающих факторов, в том числе и беспилотных летательных аппаратов. Поэтому одна из рекомендаций при нахождении здесь, которая позволяет минимизировать последствия, - занять сидячее положение, то есть сесть на корточки, и закрыть уши руками», - разъяснил ранее начальник отдела мероприятий гражданской обороны и подготовки населения областного ГУ МЧС России Владислав Баранов.

Конструкции, предназначенные для защиты гражданского населения, установят не только в Пензе, но и, к примеру, в Нижнеломовском районе и городе Заречном.