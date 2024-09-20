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Общество

На Фонтанной площади устанавливают надземное укрытие

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В Пензе устанавливают еще одно надземное укрытие от БПЛА. В пятницу, 20 сентября, сооружение начали монтировать на Фонтанной площади.

На Фонтанной площади устанавливают надземное укрытие

Первый такой объект был установлен 13-го числа на набережной Суры, у стелы «Росток». Тогда сообщалось, что до конца сентября укрытия появятся еще в 4 общественных местах: на Центральном рынке, Фонтанной и Юбилейной площадях, а также в парке Белинского.

На Фонтанной площади устанавливают надземное укрытие

Конструкция рассчитана на то, чтобы защитить людей от ударной волны, возникающей при взрыве. Сооружение рассчитано на 10 человек.

На Фонтанной площади устанавливают надземное укрытие

«Ударная волна является одним из поражающих факторов, в том числе и беспилотных летательных аппаратов. Поэтому одна из рекомендаций при нахождении здесь, которая позволяет минимизировать последствия, - занять сидячее положение, то есть сесть на корточки, и закрыть уши руками», - разъяснил ранее начальник отдела мероприятий гражданской обороны и подготовки населения областного ГУ МЧС России Владислав Баранов.

Конструкции, предназначенные для защиты гражданского населения, установят не только в Пензе, но и, к примеру, в Нижнеломовском районе и городе Заречном.

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