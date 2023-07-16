Корь в Пензенской области: за сутки новых случаев не прибавилось

16.07.2023 | 11:26

По состоянию на воскресенье, 16 июля, в Пензенской области корь подозревают у 69 человек. 61 из них - дети, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Подтвержденных случаев по-прежнему 67. Таким образом, новых за последние сутки не прибавилось.

А вот в стационарах болеющих стало меньше - 23 человека, дома лечатся 18 жителей Пензенской области. Выздоровели уже 28 пациентов, то есть за сутки - 7 человек.

«Снято с наблюдения контактных 559 человек (111 семей), остаются по наблюдением 133 человека (26 семей)», - добавили в минздраве.

Вспышку кори зафиксировали в Средней Елюзани, где с 30 июня ввели режим ЧС. 14 июля замминистра здравоохранения Марина Воробьева заявила, что говорить о стабилизации ситуации рано. Заболевание распространилось за пределы села в Городищенском районе: случаи выявлены в Пензе, Кузнецке, Шемышейке, Неверкине.

В область уже доставили 2 500 доз противокоревой вакцины. Препарат распределят по медицинским организациям согласно потребности.

Марина Воробьева разъяснила, что если в детстве были получены две обязательные прививки от кори, в год и шесть лет, то вакцинироваться больше не надо. Переболевшие тоже не нуждаются в дополнительной вакцинации.