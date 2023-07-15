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Общество

В Пензенской области подтвердили 67 случаев кори

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В Пензенской области зарегистрировали 69 пациентов с подозрением на корь, за минувшие сутки прибавился 1. Такие данные на субботу, 15 июля, обнародовал региональный минздрав.

В числе пациентов - 61 ребенок и 8 взрослых. Подтвержденных случаев кори - 67, уточняет минздрав.

Сейчас в стационарах находится 27 человек, на домашнем лечении - 21. Выздоровел 21 пациент. Врачи сняли с наблюдения 559 человек (111 семей), считавшихся контактными. Под присмотром остаются 133 (26 семей).

14 июля замминистра здравоохранения Марина Воробьева заявила, что говорить о стабилизации ситуации с корью пока рано. Заболевание распространилось за пределы Средней Елюзани в Городищенском районе, случаи выявлены в Пензе, Кузнецке, Шемышейке, Неверкине.

В область уже доставили 2 500 доз противокоревой вакцины. Препарат распределят по медицинским организациям согласно потребности. Она пятидозная, поэтому для ее использования необходимо собрать группу людей, как это делалось при вакцинации против COVID-19.

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