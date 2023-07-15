В мэрии Пензы объяснили маленький объем урн на улицах города

15.07.2023 | 11:28

Жители Пензы часто жалуются на переполненные урны, которые видят на улицах областного центра. Мусор не вмещается в емкость и валяется рядом.

Пользовательница Лилия предложила брать пример с Города Спутника, расположенного в Пензенском районе, и ставить на улицах урны большого размера.

«Большие баки стоят возле каждой торговой точки, и на маленьком тракторе очень часто сотрудники увозят мусор», - поделилась она идеей на странице администрации Пензы в соцсети «ВКонтакте».

В ответе женщине представитель управления ЖКХ города объяснил, как подбираются урны для улиц областного центра. Специалисты исходят из посещаемости района.

«Объем урны варьируется от 20 л до 200 л. К примеру, объем уличной урны для мусора, которая устанавливается возле развлекательных центров, вокзалов, аэровокзалов - 90 л. В отверстие, расположенное на уровне метра от дна контейнера, должна проходить емкость объемом 1,5 л», - сообщили Лилии.

В заключение мнение женщины пообещали учесть. Кроме того, подрядчику напомнят о своевременном опорожнении урн.

13 июля администрация города опубликовала снимок площади Ленина, сделанный до того, как туда пришли уборщики. Мусор и упаковки из-под фастфуда покрыли скамейки и плитку. Сотрудники мэрии попросили пензенцев соблюдать чистоту, те в комментариях возразили: возможно, дело не в безответственности людей, а в том, что урны маленького объема быстро переполняются.