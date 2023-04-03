Урны в центре города создают пензенцам особое настроение

03.04.2023 | 07:45

На улице достаточно тепло и нет осадков, так что многие пензенцы в выходные дни приехали на прогулку в центр. Вот только насладиться времяпрепровождением в самой благоустроенной части города некоторым не удалось - настроение испортили переполненные урны.

«Центр, воскресенье, кто обязан убирать мусорки? Все забито. В обед было не лучше», - написал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» один из горожан.

Он прислал фотографии, сделанные в сквере «Копилка пословиц» 2 апреля. В кадр попали несколько урн. Мусор в них перестал помещаться, и люди стали оставлять его рядом.

Такая проблема в центре Пензы возникла не впервые. Так, в 2020 году бывший в то время губернатором Иван Белозерцев возмущался, что на набережной мало урн. «Люди заходят в «Макдональдс», приобретают для себя вкусности, потом не знают, куда выбросить бумагу, в которую были завернуты эти бургеры. Все переполнено! Поставьте больше красивых контейнеров, чтобы люди могли положить (мусор. - Прим. ред.). Что, сложно это сделать? Нужно желание», - говорил он тогда.

Также горожан не радует плитка в сквере Славы. Она не пережила зиму - пошла волнами, образовались щели, куда легко угодить тонким каблуком. В управлении ЖКХ сообщили, что в «Пензавтодор» направлена информация о необходимости заняться решением проблемы.