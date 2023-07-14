Правила социальной помощи семьям намерены изменить

14.07.2023 | 08:18

Доход семьи, претендующей на получение пособия, хотят считать по-другому. Соответствующие изменения в законодательство депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении.

Сейчас для определения нуждаемости считается доход всех лиц, проживающих в квартире: супругов, родителей, братьев, сестер. Однако не все родственники считают нужным материально поддерживать друг друга.

«Получается, что если молодая семья с низким доходом живет в одной квартире с богатыми родителями или, например, с обеспеченным братом, то она не имеет права на финансовую поддержку государства. А отдельно проживающие супруги с таким же доходом имеют такое право», - отмечает «Парламентская газета».

Поэтому критерии нуждаемости решили сделать более справедливыми: будет учтен только доход супругов и детей (несовершеннолетних либо студентов-очников до 23 лет).

Правила начнут действовать с 2024 года.

Известно, что малоимущими семьями считаются те, среднедушевой доход в которых на одного члена ниже прожиточного минимума. В Пензенской области в 2023 году он составляет 12 075 рублей.