Сетевое издание|18+|Пятница|14 июл 2023|09:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Правила социальной помощи семьям намерены изменить

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Доход семьи, претендующей на получение пособия, хотят считать по-другому. Соответствующие изменения в законодательство депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении.

Сейчас для определения нуждаемости считается доход всех лиц, проживающих в квартире: супругов, родителей, братьев, сестер. Однако не все родственники считают нужным материально поддерживать друг друга.

«Получается, что если молодая семья с низким доходом живет в одной квартире с богатыми родителями или, например, с обеспеченным братом, то она не имеет права на финансовую поддержку государства. А отдельно проживающие супруги с таким же доходом имеют такое право», - отмечает «Парламентская газета».

Поэтому критерии нуждаемости решили сделать более справедливыми: будет учтен только доход супругов и детей (несовершеннолетних либо студентов-очников до 23 лет).

Правила начнут действовать с 2024 года.

Известно, что малоимущими семьями считаются те, среднедушевой доход в которых на одного члена ниже прожиточного минимума. В Пензенской области в 2023 году он составляет 12 075 рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте