В Пензе игнорировали ветхость жилья, выделенного по соцнайму

Пензячка только с помощью прокуратуры добилась признания аварийным дома, в котором городская администрация предоставила ей квартиру.
Женщина получила квадратные метры в 1-м проезде Победы, 12, в 2011 году по договору социального найма. Техническое состояние помещений оказалось настолько плохим, что появилась угроза жизни и здоровью.
Горожанка много раз сообщала в мэрию о конструктивных дефектах квартиры, просила провести капитальный ремонт, но никто никаких мер так и не принял, хотя сведения о недостатках предоставлял и уполномоченный орган жилищного контроля.
Тогда женщина обратилась с заявлением в прокуратуру. Была организована проверка, по итогам которой главе города Александру Басенко внесли представление.
«Межведомственная комиссия по оценке жилых помещений муниципального жилищного фонда г. Пензы приняла решение о признании квартиры заявительницы непригодной для проживания и в целом многоквартирного дома - аварийным и подлежащим сносу», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
В июне 2023 года пензячка и члены ее семьи переехали в маневренный фонд. Также сейчас расселяют и других жильцов дома.
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