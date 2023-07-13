Сетевое издание|18+|Четверг|13 июл 2023|12:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензе игнорировали ветхость жилья, выделенного по соцнайму

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензячка только с помощью прокуратуры добилась признания аварийным дома, в котором городская администрация предоставила ей квартиру.

Женщина получила квадратные метры в 1-м проезде Победы, 12, в 2011 году по договору социального найма. Техническое состояние помещений оказалось настолько плохим, что появилась угроза жизни и здоровью.

Горожанка много раз сообщала в мэрию о конструктивных дефектах квартиры, просила провести капитальный ремонт, но никто никаких мер так и не принял, хотя сведения о недостатках предоставлял и уполномоченный орган жилищного контроля.

Тогда женщина обратилась с заявлением в прокуратуру. Была организована проверка, по итогам которой главе города Александру Басенко внесли представление.

«Межведомственная комиссия по оценке жилых помещений муниципального жилищного фонда г. Пензы приняла решение о признании квартиры заявительницы непригодной для проживания и в целом многоквартирного дома - аварийным и подлежащим сносу», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В июне 2023 года пензячка и члены ее семьи переехали в маневренный фонд. Также сейчас расселяют и других жильцов дома.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте