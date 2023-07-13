В Пензе игнорировали ветхость жилья, выделенного по соцнайму

13.07.2023 | 10:46

Пензячка только с помощью прокуратуры добилась признания аварийным дома, в котором городская администрация предоставила ей квартиру.

Женщина получила квадратные метры в 1-м проезде Победы, 12, в 2011 году по договору социального найма. Техническое состояние помещений оказалось настолько плохим, что появилась угроза жизни и здоровью.

Горожанка много раз сообщала в мэрию о конструктивных дефектах квартиры, просила провести капитальный ремонт, но никто никаких мер так и не принял, хотя сведения о недостатках предоставлял и уполномоченный орган жилищного контроля.

Тогда женщина обратилась с заявлением в прокуратуру. Была организована проверка, по итогам которой главе города Александру Басенко внесли представление.

«Межведомственная комиссия по оценке жилых помещений муниципального жилищного фонда г. Пензы приняла решение о признании квартиры заявительницы непригодной для проживания и в целом многоквартирного дома - аварийным и подлежащим сносу», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В июне 2023 года пензячка и члены ее семьи переехали в маневренный фонд. Также сейчас расселяют и других жильцов дома.