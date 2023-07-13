Скрыли: в минздраве назвали причины вспышки кори в Средней Елюзани

13.07.2023 | 12:31

В четверг, 13 июля, замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева назвала причины распространения кори в регионе.

По ее словам, главная - низкий уровень вакцинации среди населения. Кроме того, некоторые скрывают, что контактировали с зараженными.

«Возникновение очага связано с тем, что не вполне люди оценили опасность заражения. Сыграли роль те национальные праздники, которые отмечались в селе в конце июня», - уточнила чиновница в прямом эфире, организованном ЦУРом, заявив о распространении кори в геометрической прогрессии.

Воробьева добавила, что имело место сокрытие первым пациентом факта посещения им массового мероприятия.

Как отметила замминистра, зачастую люди молчат до тех пор, пока тело не обсыплет пятнами. А к этому моменту человек уже неделю как болен. Более того, он заразен за 2 дня до первых клинических проявлений.