Сетевое издание|18+|Четверг|13 июл 2023|10:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Названо количество пострадавших от укусов змей в Пензенской области

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области за май-июль после нападения змей к врачам обратились 16 жителей. В последний месяц весны от их укусов пострадали 7 человек, в июне - 2, в июле зарегистрировали 7 пациентов.

Наибольшую опасность представляет гадюка.

«Токсикологическое отделение клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе дежурит в круглосуточном режиме и готово к приему таких пациентов», - заявили в четверг, 13 июля, в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Как объяснили специалисты, многокомпонентный яд гадюки воздействует на различные системы организма. Сначала появляется сильная боль и жжение в месте укуса, развивается отек, покраснение, гиперемия. В некоторых случаях образуются кровянистые пузыри.

Уже через 20-30 минут становится заметным общетоксическое действие. Пострадавший жалуется на тошноту, рвоту, сильную слабость, головокружение. Возможно снижение артериального давления.

Первая помощь при укусе гадюки заключается в следующем: обработать место дезинфицирующим средством, наложить повязку, обездвижить конечность. Пострадавшему рекомендуется пить много простой воды.

Главное после укуса - как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте