Названо количество пострадавших от укусов змей в Пензенской области

13.07.2023 | 09:28

В Пензенской области за май-июль после нападения змей к врачам обратились 16 жителей. В последний месяц весны от их укусов пострадали 7 человек, в июне - 2, в июле зарегистрировали 7 пациентов.

Наибольшую опасность представляет гадюка.

«Токсикологическое отделение клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе дежурит в круглосуточном режиме и готово к приему таких пациентов», - заявили в четверг, 13 июля, в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Как объяснили специалисты, многокомпонентный яд гадюки воздействует на различные системы организма. Сначала появляется сильная боль и жжение в месте укуса, развивается отек, покраснение, гиперемия. В некоторых случаях образуются кровянистые пузыри.

Уже через 20-30 минут становится заметным общетоксическое действие. Пострадавший жалуется на тошноту, рвоту, сильную слабость, головокружение. Возможно снижение артериального давления.

Первая помощь при укусе гадюки заключается в следующем: обработать место дезинфицирующим средством, наложить повязку, обездвижить конечность. Пострадавшему рекомендуется пить много простой воды.

Главное после укуса - как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.