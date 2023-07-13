ГК «Территория жизни» запускает проект в помощь пензенским мамам

13.07.2023 | 12:03

Группа компаний «Территория жизни» продолжает реализацию социальной программы «Территория мам», направленной на помощь семьям c детьми.

7 июля прошло очередное заседание общественного Совета мам. В его состав входят лидеры общественного мнения, блогеры, представители общественных организаций, представители компании-застройщика.

Главной темой встречи стало обсуждение промежуточных итогов работы и реализация проекта.

«Наша миссия - образование мам по вопросам использования материнского капитала. Благодаря государственной поддержке семья может изменить свою жизнь, и наша цель - объяснить мамам, как они смогут улучшить жилищные условия, используя капитал при покупке недвижимости в микрорайоне с готовой инфраструктурой. А благодаря общественному совету мы корректируем работу в рамках реализации своего продукта, проводим интересные мероприятия для семей с детьми», - объяснила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Важное направление работы - проект, воплощать который помогает Пензенский областной перинатальный центр.

Роженицы получают в качестве подарка «Набор мамы». В него входит все необходимое для пациентки и ребенка. С момента начала акции подарки получили более тысячи женщин. До конца года планируется подарить более 4 500 наборов.

Также застройщик предлагает уникальные программы и условия при покупке жилья с использованием средств материнского капитала в жилых комплексах ГК «Территория жизни»: снижение ипотечных ставок в рамках комплексного продукта от ведущих банков-партнеров, а также программа «Утраиваем маткапитал», когда в качестве первоначального взноса семья получает дополнительную скидку до 1 550 000 рублей при покупке квартиры в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия».

Предложение привлекательно еще и тем, что семья может приобрести квартиру как с предчистовой, так и с готовой отделкой Smart Pro и «Все включено». В нее входят: обои под покраску, ламинат светлых тонов, межкомнатные двери и натяжные потолки, сантехника и санфаянс, а также кухонный гарнитур и стиральная машина.

Для большей информированности о проекте в популярной сети «ВКонтакте» создана группа, в которой будет размещаться интересная и актуальная информация о материнстве, уходе за ребенком, воспитании, советы экспертов, анонсы интересных мероприятий.

«Наш проект набирает популярность, многие интересуются им. Группа позволит оказать помощь мамам, несмотря на время и дистанцию. Здесь будут ответы на вопросы, лайфхаки, рекомендации экспертов, полезные статьи, обсуждения», - заключила Оксана Маркова.

Группа открыта для вступления. В ней уже появились первые материалы, с которыми можно ознакомиться. В будущем полезной информации станет больше.

«Проект «Территория мам» уникальный и единственный в России. Его цель - оказание комплексной поддержки семьям, приятно, что застройщик уделяет этому внимание. Возможно, в будущем этот проект выйдет на федеральный уровень», - отметила член Общественной палаты Пензенской области, многодетная мама Анна Рудакова.

«Для общества сейчас сложный момент, и каждый стремится оказать помощь окружающим по мере возможности. Хорошо, что идею помощи поддержал и застройщик, создав комфортные условия для приобретения жилья семьями. Компания также реализует программу по поддержке участников СВО в рамках покупки жилья», - поддержала коллегу председатель правления общественной организации «Солдатская мать» Ольга Клейменова.

Работа совета продолжится. В перспективе - организация экскурсий в жилые комплексы ГК «Территория жизни», проведение совместных мероприятий, семейных праздников, реализация социальных проектов.

Подробнее о проекте, а также о программе «Удваиваем материнский капитал» - на сайтах территорияжизни.рф и территориямам.рф. На вопросы ответит специалист (заявку можно оставить здесь или по телефону 28-28-04).

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