Автобусы будут задерживать за перевозку без карты маршрута

Теперь инспекторы Ространснадзора смогут задерживать транспортное средство за перевозку пассажиров без карты маршрута регулярных перевозок.
Соответствующий закон вступил в силу 24 июня 2023 года.
Под задержанием подразумевается исключение транспортного средства из процесса перевозки: его поместят на специализированную стоянку и будут хранить там до устранения причины задержания, а в отдельных случаях - до уплаты административного штрафа.
При этом затраты на перемещение и хранение задержанной машины будет нести сам нарушитель.
Новый механизм разработан с целью наведения порядка на рынке пассажироперевозок.
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