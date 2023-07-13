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Общество

Автобусы будут задерживать за перевозку без карты маршрута

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Теперь инспекторы Ространснадзора смогут задерживать транспортное средство за перевозку пассажиров без карты маршрута регулярных перевозок.

Соответствующий закон вступил в силу 24 июня 2023 года.

Под задержанием подразумевается исключение транспортного средства из процесса перевозки: его поместят на специализированную стоянку и будут хранить там до устранения причины задержания, а в отдельных случаях - до уплаты административного штрафа.

При этом затраты на перемещение и хранение задержанной машины будет нести сам нарушитель.

Новый механизм разработан с целью наведения порядка на рынке пассажироперевозок.

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