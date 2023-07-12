Сетевое издание|18+|Среда|12 июл 2023|13:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В минздраве заявили о пике первой волны заболеваемости корью

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


За прошедшие сутки в Пензенской области число случаев с подозрением на корь в Средней Елюзани увеличилось на 7 и стало равняться 46. Об этом сообщил региональный минздрав.

Всех новых зараженных госпитализировали.

«Итого в стационаре находятся 23 человека, амбулаторно [лечатся] 9. Состояние оценивается как средней тяжести. Выздоровело 14 человек», - уточнили в пресс-службе министерства.

Замминистра Марина Воробьева отметила, что заболеваемость корью в Средней Елюзани находится на пике первой волны. Исходя из этиологии вируса, рост будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что корь вышла за границы Средней Елюзани, но дальнейшего распространения не произошло. Два человека из числа контактных выехали оттуда в Пензу и Кузнецк, во время изоляции у них появились симптомы кори.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте