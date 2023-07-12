В минздраве заявили о пике первой волны заболеваемости корью

12.07.2023 | 12:36

За прошедшие сутки в Пензенской области число случаев с подозрением на корь в Средней Елюзани увеличилось на 7 и стало равняться 46. Об этом сообщил региональный минздрав.

Всех новых зараженных госпитализировали.

«Итого в стационаре находятся 23 человека, амбулаторно [лечатся] 9. Состояние оценивается как средней тяжести. Выздоровело 14 человек», - уточнили в пресс-службе министерства.

Замминистра Марина Воробьева отметила, что заболеваемость корью в Средней Елюзани находится на пике первой волны. Исходя из этиологии вируса, рост будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что корь вышла за границы Средней Елюзани, но дальнейшего распространения не произошло. Два человека из числа контактных выехали оттуда в Пензу и Кузнецк, во время изоляции у них появились симптомы кори.