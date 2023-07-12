Провал на улице Рябова обещали быстро устранить

12.07.2023 | 13:07

В Пензе назвали причину провала в новом дорожном покрытии на пересечении улиц Рябова и Перспективной.

Информацию в соцсети «ВКонтакте» разместил представитель регионального минстроя. Он отвечал на пост пользователя, возмущенного дефектом и бездействием властей.

«Провал произошел из-за старых канализационных коллекторов ресурсоснабжающей организации. Восстановление участка планируется 12 июля 2023 года», - пояснил представитель.

Ранее читатель прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» снимки с места провала.

«Яма появилась возле колодца. Возможно, снова что-то где-то не выдержало, подмыло грунт - ну и пожалуйста. А ведь вроде все сети меняли. Дорога-то новая», - прокомментировал он фото.

Участок дороги, где провалился асфальт, сдали в рамках второго этапа реконструкции улицы 40 лет Октября. Рабочие должны были переложить инженерные коммуникации.