Центральное кладбище Кузнецка планируют закрыть

11.07.2023 | 12:52

В Кузнецке намерены постепенно закрывать Центральное кладбище, так как там почти не осталось мест для захоронения.

О планах на совещании в администрации города в понедельник, 10 июля, сообщил глава Кузнецка Сергей Златогорский.

«Возникает вопрос у прокуратуры к нам. Более 100 лет кладбище «живет» в центре города. Понятно, что ресурс его практически исчерпан», - объяснил Златогорский.

Он попросил подчиненных представить ему реестр свободных мест, которые будут использоваться только по личному указанию главы города.

«Для особых случаев: СВО, заслуги перед Отечеством, почетные граждане и так далее. Иные случаи - это только родственные могилы», - разъяснил Сергей Златогорский новый порядок захоронения.

Теперь городу нужна дополнительная площадка. По словам главы Кузнецка, «потенциально» она есть.

«Но это спорная территория, которая в принципе должна быть нашей. Ее надо выгрызать», - отметил Златогорский.