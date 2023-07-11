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Общество

Почти 3 000 пензенских подростков устроились работать на лето

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Летом в Пензенской области на время каникул трудоустроились 2 850 подростков. Об этом во вторник, 11 июля, со ссылкой на региональный минтруд сообщил ЦУР.

Они занимаются мелкими ремонтными и подсобными работами, социально-бытовым обслуживанием населения, принимают участие в благоустройстве и озеленении города, культурно-массовых мероприятиях, а также выполняют обязанности курьеров.

Подать заявление в центр занятости подростки могут через Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», если имеют учетную запись на портале госуслуг.

За детей до 14 лет трудовой договор подписывают родители или опекуны, ребенок занимается только творческой работой. С 16 лет несовершеннолетний вправе заключить договор самостоятельно.

Если подросток окончил учебу, то до 16 лет может трудиться не более 24 часов в неделю, с 16 до 18 лет - не более 35 часов. Если он совмещает учебу и работу, то последней должен посвящать не более 12 или 17,5 часа в неделю соответственно.

Работа по ночам, в выходные и праздники не допускается.

В прошлом году за два первых летних месяца было трудоустроено 3 387 подростков старше 14 лет.

Ранее сообщалось, что самые распространенные виды трудовой деятельности для школьников - курьер по доставке товаров и документов, официант, промоутер, аниматор, фотограф.

В июне 2023-го на сайте объявлений о приеме на работу курьерам обещали платить в среднем от 25 000 рублей, официантам - от 20 000, промоутерам - от 15 000, комплектовщикам заказов - от 25 000, продавцам-консультантам - от 20 000, аниматорам - от 25 000, клинерам - от 5 000 рублей.

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