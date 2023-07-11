Не служивших в ВС РФ по состоянию здоровья тоже призывают

11.07.2023 | 11:35

Эксперты прояснили вопрос, правомерно ли призывать на военные сборы граждан, которые не проходили службу по состоянию здоровья.

«Правомерно. На военные сборы могут призвать всех граждан, пребывающих в запасе», - гласит ответ на портале «Объясняем.рф».

Во вторник, 11 июля, вступил в силу приказ МВД о порядке ограничения права военнообязанных на вождение автомобиля в случае их неявки по повестке в военкомат.

Решение о том, что уклонист лишается права управлять транспортным средством, формируется в едином реестре воинского учета, оттуда поступает в МВД. После этого в течение суток информация вносится в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы Госавтоинспекции.

Проигнорировавшие повестку пензенцы не смогут не только управлять автомобилем, но и получить водительские права или же заменить их, как и сдать экзамен на вождение в МРЭО ГИБДД.